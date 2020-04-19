Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı - Son Dakika

Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara yardım eli uzattı. Yoğun mesaileri sırasında birbirinden farklı hikayelere tanıklık eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evine ekmek götürdükleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Bursa'nın da aralarında bulunduğu 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına ise Osmangazi Belediyesi yetişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen taleplere cevap veren belediye ekipleri, yüzlerce hanenin ekmek, ilaç, erzak, maske ve eldiven gibi özel ihtiyaçlarını karşıladı. İlçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ayrıca sokak hayvanlarını ihmal etmeyerek can dostlara mama ve su bıraktı. Tüm talepleri aksatmadan yerine getirmek için seferber olan ekipler, hastaneden taburcu edilen vatandaşları da evlerine taşıdı.


Kimseyi mağdur etmemeye özen gösteren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atıcılar Mahallesi'nde ekmek teslim ettiği Hanife Teyze'yi duygulandırdı. Gözyaşları içinde zor günlerin bir an önce geçmesi için hayır duası eden yaşlı teyze, "Allah bu sıkıntılardan cümlemizi kurtarsın. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah, bugünlerimiz geçecek. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Hanife Teyze'ye salgın boyunca evde kalmasını ve ihtiyaçlarının belediye aracılığıyla karşılanacağını söyledi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Hanife, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:39 Kaynak: İHA

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