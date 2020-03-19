Zabıta ekipleri hem denetledi hem de bilgilendirdi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri hem denetledi hem de bilgilendirdi

6 saat önce

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri hem denetledi hem de bilgilendirdi, System.String[]

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ve ekmek satışının yapıldığı marketlerde denetim ve bilgilendirme yaptı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek satışının yapıldığı fırınlarda ve marketlerde hijyen denetimi yaparken, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, "Tezgahtan satış yapan üreticilerimizi ve marketlerimizi uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, alıcıların ekmeklere el değmesine izin vermemelerini istiyoruz. Ayrıca reyonlara bununla ilgili uyarıcı yazılar astırıyoruz. Uyarıda bulunduğumuz bir diğer nokta ise ekmeklerin streçlenmiş şekilde raflarda vatandaşımıza sunulması, kendilerini bu konuda uyardık, vatandaşlarımız da ambalajlı ürünleri tercih ederse üreticilerde doğal olarak gereğini yapmak zorunda kalır, içinde bulunduğumuz bu zor dönemi ancak birlikte atlatabiliriz" şeklinde açıklamalarda bulundu.


Köse ayrıca, marketlerdeki ödeme noktalarında ve lokantalardaki masalar arasında 1.5 metre kuralının uygulanması zorunluluğuna dikkat çekerek, işletmelerden bir an evvel uygulamayı hayata geçirmelerini istedi. - KARABÜK

Zabıta Müdürlüğü, Sedat Köse, Karabük, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:22 Kaynak: İHA

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