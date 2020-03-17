Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.

Zabıta ekipleri işletmecileri bilgilendirdi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs Tedbirleri konulu genelge kapsamında Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine tebliğde bulundu.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ile birlikte Düzce Valiliğine de bildirilen "Koronavirüs Tedbirleri Konulu Genelge" kapsamında denetimlere çıktı. Düzce'de faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri) denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hastalığın bulaşma riskini artırma tehlikesi olduğu gerekçesi ile bugün itibariyle mekanların geçici olarak kapatılması gerektiği tebliğinde bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak ilan edilen ve İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği Koronavirüs tedbirleri kapsamında söz konusu işletmelerin geçici süre ile faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. - DÜZCE

İçişleri Bakanlığı, Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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