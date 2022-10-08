Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kafeterya ve restoranlarda hijyen belgesi denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri, insan sağlığında önemli bir yere sahip olan gıda sektörünün eğlence sektörüyle buluştuğu kafeterya ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ruhsat ve benzeri resmi evrakların yanı sıra işletmelerde çalışan personellerin hijyen belgesi ve haşere oluşumunu önleme amacıyla ilaçlama belgesi de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca bölge esnafına atık yağların çevreye verdiği zararlar hususunda bilgilendirmede bulunan zabıta ekipleri kurallara uymayan işletmelere de cezai işlem uyguladı. - KOCAELİ