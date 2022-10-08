Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde

08.10.2022 09:54
Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kafeterya ve restoranlarda hijyen belgesi denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren kafeterya ve restoranlarda hijyen belgesi denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri, insan sağlığında önemli bir yere sahip olan gıda sektörünün eğlence sektörüyle buluştuğu kafeterya ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ruhsat ve benzeri resmi evrakların yanı sıra işletmelerde çalışan personellerin hijyen belgesi ve haşere oluşumunu önleme amacıyla ilaçlama belgesi de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca bölge esnafına atık yağların çevreye verdiği zararlar hususunda bilgilendirmede bulunan zabıta ekipleri kurallara uymayan işletmelere de cezai işlem uyguladı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Muğla haberleri | Bodrum'da zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim Muğla haberleri | Bodrum'da zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim Yetkisiz atık toplayan çekçekçinin aracına el konuldu Yetkisiz atık toplayan çekçekçinin aracına el konuldu
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: Zabıta ekipleri kafeterya ve restoranlarda denetimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement