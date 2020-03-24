Zabıta ekipleri Korona denetiminde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri Korona denetiminde - Son Dakika

Zabıta ekipleri Korona denetiminde

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Zabıta ekipleri Korona denetiminde, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandı.


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz parklardaki bankların kullanılmasına engel olmak için şerit çekti ve uyarı notları yerleştirdi.


Ekipler broşürlerle esnafı salgın hastalıklara karşı bilgilendirdi. Özellikle toplu taşıma, otobüs durakları ve otogarda hijyen konusunda hassas davranılması için vatandaşı ve işletme sahiplerini uyardı.


Zabıta Ekipleri vatandaşa 'Evde Kal' çağrısı yaptı. - ARDAHAN

İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:59 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıta ekipleri Korona denetiminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]