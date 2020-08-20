Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla mücadelede kontrollü yeni sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin ilçede uygulanması noktasında Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İlçedeki esnafları ziyaret eden ekiler, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelgelerde belirlenen kuralları esnaflara tekrar hatırlatarak denetimlerde bulunuyor. Yetkililer, bu kapsamda denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:44

Kaynak: İHA

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