Zabıta ekipleri marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı - Son Dakika
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Zabıta ekipleri marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı

30.03.2022 16:05

Ağrı'da zabıta ekipleri, "fahiş fiyat" ve stokçuluğun önüne geçmek için marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ağrı'da zabıta ekipleri, "fahiş fiyat" ve stokçuluğun önüne geçmek için marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer marketlere yönelik denetim yaptı.

"Fahiş fiyat" ile stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, raflardaki şeker, sıvı yağ başta olmak üzere gıda ürünlerini incelendi.

Marketlerin depolarını da kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını da karşılaştırdı.

Zabıta görevlileri, uygulamada işletme sahiplerini haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı
Zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı
Zabıta ekipleri marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yaptı

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Savcı Sayan, Zabıta, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yaptı - Son Dakika


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