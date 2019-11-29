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Zabıta ekipleri marketleri denetledi

6 saat önce

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Zabıta ekipleri marketleri denetledi, System.String[]

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklama da denetimlerin giderek artacağına, özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Etiket ve ambalaj kontrolleri, günü geçmiş ürünlerin kontrolü, temizlik gibi konularda denetimler yapan zabıta ekiplerimiz, söz konusu denetimlerde kurallara uymayanlara belediye zabıta yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli uyarıların yapıldığını belirtiler. - ÇORUM

Zabıta Müdürlüğü, Sungurlu, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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