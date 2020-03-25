Zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulamada herhangi bir aksaklığa...

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Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


İçişleri Bakanlığının valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha göndermesinin ardından Düzce'de zabıta ekipleri marketlere denetimde bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; "İlimizdeki tüm marketler 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır (Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek).


İlimizdeki tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecektir. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaktır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar ve market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacaktır."


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri genelge kapsamında şehirdeki tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi. Marketlerde müşteri sayısını, sosyal mesafe tedbirlerine uyulup uyulmadığı, tedbir afişi asılıp asılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca hijyen kurallarına ilişkin kontroller de yaptı. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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