Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Son Dakika

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Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı
6 saat önce
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı hijyen denetimlerini arttırdı.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı hijyen denetimlerini arttırdı.
Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı. Fırıncı, pastane esnafını ve börek salonlarını gezen zabıta ekipleri çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı. Ayrıca daha önce tebligat yapılan esnaf Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Tebligata uymayanlar ve hijyen kurallarını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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