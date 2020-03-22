Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı - Son Dakika

Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı hijyen denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekipleri pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı hijyen denetimlerini arttırdı.


Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazar esnafına eldiven ve maske dağıttı. Fırıncı, pastane esnafını ve börek salonlarını gezen zabıta ekipleri çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı. Ayrıca daha önce tebligat yapılan esnaf Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Tebligata uymayanlar ve hijyen kurallarını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulanacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

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