ZABITA EKİPLERİ, PAZARDA MEGAFONLA AŞI ÇAĞRISI YAPTI - Son Dakika

ÇORUM'un İskilip ilçesinde semt pazarına Covid-19 aşı noktası kuruldu. İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, megafonla aşı çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İskilip Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle ilçede kurulan semt pazarına Covid-19 aşı noktası kurdu. Vatandaşlar, randevu almadan aşılarını olma imkanı buldu. Zabıta ekipleri ise ellerine aldıkları megafonla, 'Sağlık Bakanlığı aşı merkezi kuruldu, aşı olmak isteyenler randevusuz aşı olabilirler' anonsu yaparak, pazara alışveriş için gelenleri aşı olmaları çağrısı yaptı.