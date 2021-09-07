Zabıta ekipleri raf ömrü geçen gıdalara el koydu - Son Dakika

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları market denetimlerinde tespit ettikleri tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki 35 market ve süpermarkette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen gıda ürünleri tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler ekiplerce toplandı.

"Satın alınan ürünlerin raf ömürlerine dikkat edelim"

İnsan sağlığını her şeyden çok önemsediklerinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Esnaflarımız ne kadar dikkat etseler de raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünler yer alabilmektedir. Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlıksız ve kullanım tarihi geçen ürünleri tüketmemeleri için ellerinden gelen tüm çabayı harcıyor. Zabıta Yönetmeliği'nin 65. maddesine göre satışa arz edilen malların süresi kontrol edilerek, kullanım süresi geçmiş malların satışının kesinlikle yapılmayacağı belirtiliyor. Tespiti halinde toplanarak bir tutanakla imha edilmesi gerekiyor. Biz de yasaya uyarak miadı geçmiş ürünlerin imhasını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın da bu konuda duyarlı olup, ürün satın alırken son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmelerini bekliyoruz" dedi.

El konulan ürünler imha edildi. - SAMSUN