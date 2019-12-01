Zabıta ekipleri raflardaki ürünleri inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta ekipleri marketlerde bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat kontrolü yaptılar. Yapılan incelemelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünlere tutanak tutularak imha edilmek üzere topladı.



Cumayeri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerin kurallara uyup uymadıklarını denetliyor. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri son kullanım tarihlerine, ürün fiyat etiketlerinin güncelliğine, kasap ve şarküteri reyonlarında denetim yaptı. Yapılan incelemelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünlere tutanak tutularak imha edilmek üzere topladı. Denetimlerde işyerleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol edildi. Denetimlerde, işyeri sahipleri tespit edilen eksiklikler konusunda uyarılırken, bir sonraki denetimlerde de aynı eksiklerin devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. - DÜZCE