Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış - Son Dakika
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Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış

24.05.2022 16:25
Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, denetim yapan zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan bir adamın üzerinden 530 lira para çıktı..

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

YARIM GÜNDE 530 LİRA TOPLADI

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü. H.K'nin yapılan aramada üzerinde yarım günde topladığı 530 lira kağıt ve madeni para bulundu.

227 LİRA CEZA KESİLDİ

Zabıta ekiplerince 227 lira idari para cezası kesilen, H.K'nin üzerinde bulunan 530 liraya da el konuldu.

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış - Son Dakika
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