Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı
Son Dakika Güncel Haber

Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı

1 saat önce

Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.

Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı, System.String[]
Hakkari kent merkezinde uzun bir aradan sonra başıboş bırakılan hayvanlar yineden cadde ve sokaklarda görünmeye başlanması tepkilere neden oldu.

Hakkari Belediyesinin başarılı çalışmaları sonucunda uzun zamandır kentin değişik noktalarında görünmeyen başıboş hayvanlar, son günlerde sıkça ortaya çıkmaya başladı. Refüjlerdeki yeşillikler ve buradaki ağaçları tahrip eden hayvanların trafiği de tehlikeye soktuğu belirtildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine yakın mahallelerde bulduğu başıboş hayvanları toplayarak kent merkezinden 3 kilometre mesafede bulunan Gazi Mahallesi Gopsi mevkiindeki meraya salıverdi. Son günlerde sayıları artan sahipli başıboş bırakılan hayvanlarla mücadele eden zabıta ekipleri, hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak hayvanlarına sahip çıkması uyarısında bulundu. Temiz bir çevre, temiz bir Hakkari için herkesten destek beklediklerini belirten yetkililer, bu konuda duyarlılık çağrısı yaptı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Zabıta, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:15:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri şehir merkezine başıboş bırakılan hayvanları topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]