Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmıyor
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Zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmıyor

20 dakika önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Zabıta ekipleri seyyar satıcılara göz açtırmıyor, System.String[]
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Özellikle şehir merkezinde seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını arttıran zabıta yetkilileri, "Seyyar satıcılık haksız kazanca neden olmaktadır. Kabahatler Kanunu'na ve mevzuata aykırı hiçbir faaliyete izin vermemiz söz konusu değildir. Seyyar olarak açıkta satışa sunulan yiyecekler toz, egzoz gazlarına maruz kalıyor, bu da halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Halkımızın sağlığı ve esenliği için çalışmalara devam edeceğiz" dediler. Zabıta ekipleri, kaldırımlarda satış yaparak vatandaşların geçişlerini engelleyenler hakkında da işlem yapıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:22 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel
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