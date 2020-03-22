Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi - Son Dakika

Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi

6 saat önce

Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi Kocaeli'de zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine yönlendirdi.

Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de zabıta ekipleri, sokak sokak gezerek sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine yönlendirdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek uyarılarak evlerine yönlendirildi. Zabıta ekipleri eldiven ve maske takarak sokak sokak gezdi. Ekipler 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen kısıtlamalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Sokakların yanı sıra park, yeşil alanlar, kent meydanı ve cami avlularını gezen Zabıta ekipleri 65 yaş üstü olan vatandaşları evlerine yönlendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri evine gitmekte zorlanan vatandaşlara ise ulaşım yardımında bulundu. Ekipler 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve eldiven vererek araç ile gidecekleri yere kadar eşlik etti. Ekipler sokaklarda anonslar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, getirilen kısıtlama kapsamında zabıta ekiplerine zorluk çıkartan ve yasağı dikkate almayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara TCK 195 maddesine göre suç duyurusunda bulunulacağı ve vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesileceği belirtildi. Kimsesi bulunmayan vatandaşlara ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi ile yardım yapılacağı belirtildi.

Zabıta ekipleri sokak sokak gezdi, yaşlı vatandaşları evlerine yönlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Kocaeli, Zabıta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:26 Kaynak: İHA

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