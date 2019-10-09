Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 35 koli ürünü imha etti
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 35 koli ürünü imha etti

Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 35 koli ürünü imha etti

1 saat önce

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik yaptığı denetimler sonucunda topladıkları tarihi geçmiş kuru incir ve kayısı gibi ürünleri imha etti.

Zabıta ekipleri tarihi geçmiş 35 koli ürünü imha etti, System.String[]

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik yaptığı denetimler sonucunda topladıkları tarihi geçmiş kuru incir ve kayısı gibi ürünleri imha etti.


Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 35 koli kuru incir ve kayısıya el koyarak Yozgat Katı Atık Birliği Tesislerinde imha etti. Zabıta ekipleri ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir şahsa, kabahatler kanunu çerçevesinde 320 TL emre itaatsizlik cezası uyguladı. Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığı için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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