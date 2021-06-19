Samsun'da 5 iş yerine ceza - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan 5 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren farklı iş kollarındaki işletmeleri maske, mesafe, hijyen kuralları, ruhsat, genel temizlik, fiyat tarifeleri ve kaldırım işgalleri konusunda denetledi. Kural ihlali yapan iş yerleri, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından uyarıldı. Verilen süre sonunda yapılacak kontrollerde aynı hatalar tekrarlanıp yapılan uyarılar dikkate alınmamışsa yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda bilgilendirildi. Ekipler eksikleri tespit edilen ve tamamlanması için verilen süreyi ve uyarıları dikkate almayan 5 iş yerine cezai işlem uyguladı.

Kontrollü normalleşme sürecinde tüm illerin hedefinin mavi kategorisi olduğunu, bunun da herkesin aşı ve topyekün gayretiyle başarılabileceğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tüm denetimleri eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. İlkadım Belediyesi olarak bu denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde kurallara uyan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN