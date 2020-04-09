Zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı
6 saat önce
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik bölgelerinde otobüs durakları, kent meydanı ve hastanelerin çevresinde maske dağıtımı yaptı.
Süreç geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının devam edeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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