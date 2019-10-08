Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü
Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü

Zabıta ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü

2 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi'nde kullanılmayan su kanalının içerisine atık malzeme ve lastik atılarak ateşe verildi.

Zabıta ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi'nde kullanılmayan su kanalının içerisine atık malzeme ve lastik atılarak ateşe verildi. Yangın, olay yerinden geçen zabıta ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Dokuzçetlik Mahallesi çevresinden geçen ve kullanmayan eski su kanalının içerisine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atık malzemeler ve lastik atılarak ateşe verildi. Olay anında bölgeden geçen Yenişehir İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ellerine aldıkları kovalarla yangına müdahale ederek söndürdü.


Zabıta ekipleri vatandaşlara uyarıda bulunarak çevre kirliliğine neden olabilecek atık malzemelerin ateşe verilmemesini istedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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