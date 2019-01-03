Son Dakika Haberleri: Zabıta Ekipleri, Yaralı Köpek İçin Yolu Trafiğe Kapattı

Zabıta Ekipleri, Yaralı Köpek İçin Yolu Trafiğe Kapattı

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğe otomobilin çarpması üzerine, zabıta ekipleri kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Zabıta Ekipleri, Yaralı Köpek İçin Yolu Trafiğe Kapattı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğe otomobilin çarpması üzerine, zabıta ekipleri kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Siverek- Diyarbakır kara yolu Bahçelievler Mahallesi yakınlarında, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

Yaralı hayvanı fark eden Siverek Belediyesi zabıta ekipleri, köpeğin daha fazla zarar görmemesi için yolu bir süre trafiğe kapatarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Zabıta ekiplerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşlarca takdirle karşılanırken, yaşananlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaralı köpeğin tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Zabıta, Kültür Sanat
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