Zabıta Ekipleri, Yaralı Köpek İçin Yolu Trafiğe Kapattı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, köpeğe otomobilin çarpması üzerine, zabıta ekipleri kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.
Alınan bilgiye göre, Siverek- Diyarbakır
kara yolu Bahçelievler Mahallesi
yakınlarında, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.
Yaralı hayvanı fark eden Siverek Belediyesi
zabıta ekipleri, köpeğin daha fazla zarar görmemesi için yolu bir süre trafiğe kapatarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekiplerinden yardım istedi. Zabıta
ekiplerinin yolu trafiğe kapatması vatandaşlarca takdirle karşılanırken, yaşananlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Yaralı köpeğin tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.