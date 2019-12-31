Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika

Sandıklı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi gıda sektöründe denetimlerini artırdı.





Vatandaşların yoğun olarak gıda alışverişi yaptığı noktalarda denetim yapan ekipler hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.





Vatandaşların daha güvenlikli alışveriş yapabilmeleri ve sağlıklı ürün tüketebilmesi için işletmeleri periyodik aralıklarla denetlediklerini belirten Zabıta Komseri Muharrem Aleybeyoğlu, yeni yıla girerken özellikle gıda sektörüne yönelik kontrollerin titizlik içerisinde yapıldığını belirtti.





Halkın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için Sandıklı merkez ve Hüdai Kaplıcalarında görevde olacaklarını belirten Aleybeyoğlu, "Halkımızın huzur içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için zabıta müdürlüğü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle market denetimlerini artırdık. Denetim esnasında eksikliği tespit edilen işyerlerine tutanak tuttuk, kurallara uygun satış yapan esnafımıza da teşekkür ettik." dedi.