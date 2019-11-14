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Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon

7 saat önce

Hatay'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi.

Zabıta ekiplerinden bebekli dilencilere operasyon, System.String[]

Hatay'da zabıta ekipleri, kucaklarındaki bebekleriyle dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 2 dilenci kadın ve çiçek satan 4 çocuk yakalandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı son günlerde kırmızı ışıklarda artan dilenci ve seyyar satıcı sayısı üzerine Antakya ilçesinde çalışma başlattı. Çok sayıda zabıta personeli kentin işlek noktalarında dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kucaklarında bebekleriyle dilenen 2 kadın dilenci ve küçük yaşta çiçek satan 4 çocuk gerekli işlemler için zabıta daire başkanlığına getirildi. Burada kadın zabıta personelleri tarafından kadın dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda para çıkmazken, kadın dilencilere para cezası uygulandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde vatandaşların huzur, güven ve rahatı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edileceği belirtildi. - HATAY

Zabıta, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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