Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden denetim
Son Dakika Güncel Haber

Zabıta ekiplerinden denetim

1 saat önce

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içecek satışı yapan büfeler denetlendi.

Zabıta ekiplerinden denetim, System.String[]

Şehir genelinde halk sağlığının ve huzurunun korunması amacıyla denetimlerini sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri, alkollü içecek satışı yapan büfeleri denetledi. Denetimlerde işletmeler, işyeri açma-çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifeleri ve 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkollü içecek satışını yasaklayan yasaya uygunluk hususunda denetlenerek, gerekli uyarılarda bulunuldu.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarı ve cezai müeyyidelerin uygulandığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzurunun korunması için zabıta ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız devam edecektir." denildi.

Elazığ, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi
2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu: Sizin dedeleriniz bu vatan için ne yaptı? İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu'yu atadı Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]