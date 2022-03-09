Zabıta ekiplerinden dolmuş denetimi - Son Dakika

Bayburt'ta zabıta ekiplerince toplu taşımada kullanılan dolmuşlar denetlendi.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren dolmuşlarda denetim gerçekleştirildi. Özellikle ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı ve toplu taşımacılıkta uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, denetime kapsamında durdurulan dolmuşlarda yolculara ve şoförlere salgın tehdidine karşı halk sağlığını korumak adına kapasite üzerinde ve maskesiz yolcu alınmaması ve araçların temizliği hususuna dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Herhangi bir aksaklığın yaşanamadığı denetimlerde duyarlı davranan sürücü ve yolculara teşekkür eden zabıta ekipleri, denetimlerin zaman zaman devam edeceği bildirildi. - BAYBURT