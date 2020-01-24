Zabıta ekiplerinden ekmek gramaj kontrolü - Son Dakika

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını kontrol etti.



Bayburt Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personelleri belirli periyotlarda fırınlarda ekmek gramajı kontrollerine devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına yaptıkları denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajları ve etiketler kontrol edildi. Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.



Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Belediye olarak kent merkezinde görevlendirdiğimiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın ekmek alırken gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri ve ekmek almalarını sağlamak amacıyla Zabıtamız denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirecektir" denildi. - BAYBURT