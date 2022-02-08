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Zabıta ekiplerinden etiket denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden etiket denetimi

08.02.2022 17:35
Zabıta ekiplerinden etiket denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi ile unlu mamül satışı yapan işyerlerinde gramaj ve hijyen kontrollerine devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi ile unlu mamül satışı yapan işyerlerinde gramaj ve hijyen kontrollerine devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak genelde halkımızın yoğun olarak alış verişlerde bulunduğu marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırmasını ekiplerimiz yapıyor. Genelde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Unlu mamül ve satışı yapan fırınlarda da denetim yaptıklarını belirten Kargın, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak unlu mamül satışı yapan fırınlarda da gramaj kontrolü ile hijyen denetimlerini yaparak vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Zabıta ekiplerinden etiket denetimi
Zabıta ekiplerinden etiket denetimi
Zabıta ekiplerinden etiket denetimi

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Zabıta Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekiplerinden etiket denetimi - Son Dakika


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