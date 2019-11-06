Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden fırın denetimi
Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Zabıta ekiplerinden fırın denetimi

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.

Zabıta ekiplerinden fırın denetimi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetledi.


Fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarına hassasiyet gösteren ekipler, bazı fırınlara uyarılarda bulunurken, bazılarına da yasal işlem uyguladı.


Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ve Adıyaman merkezinde vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğünde görevli ekiplerimiz son olarak ilimizde faaliyet gösteren fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı ve kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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