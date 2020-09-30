Zabıta ekiplerinden fırın denetimi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri; fırınlarda maske, hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrollerini yaparak, görülen eksiklikler hakkında ise fırın sahiplerine uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz denetim yaptıkları fırınlarda maske, hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurallara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİTLİS