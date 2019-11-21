Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim

6 saat önce

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri simit fırınları, lokanta ve pastanelere denetim yaptı.

Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim, System.String[]

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri simit fırınları, lokanta ve pastanelere denetim yaptı. 6 iş yerine ceza kesildi.


Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan simit fırınları lokanta ve pastaneler denetledi. Yapılan denetim ve kontrollerde Kabahatler Kanunu uyarınca 6 işletmeye umumi temizlik ve hijyen kurallarına uymamasından dolayı, 1 işletmeye çevreyi kirlettiğinden 320 TL toplamda 2 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.


Zabıta ekipleri denetim denetimlerde iş yerlerine denetimlerin sürekli devam edeceğini ifade ederek kurallara uymaları ve riayet göstermeleri gerektiği konusunda işletme sahiplerine uyarı ve ikazlarda bulundu. - ZONGULDAK

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 milyon liralık 32 ihaleyi eşinin şirketine veren TCDD görevlisine soruşturma açıldı
Hindistan'da gökten para yağdı Futbol kulüplerinin borcu yapılandırıldı Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 23:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]