Zabıta ekiplerinden fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle il merkezindeki fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gramaj ve hijyen kontrolü yapılırken, herhangi bir olumsuz durumla da karşılaşılmadığı bilgisi verildi.

Manisa'da il merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında gramaj, ruhsat ve hijyen kontrolü yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan iş yeri sahipleri ve çalışanlarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, "Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde ekmek üretimi yapan fırınlarda, ilçe zabıta ekipleriyle ortaklaşa olarak bir denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimde hijyen koşulları, ruhsat ve gramaj kontrolü yapıldı. Ekiplerimiz, herhangi bir olumsuz durumla karşılatılmazken vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda ekmeklerini alabilmeleri için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi. - MANİSA