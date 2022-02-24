Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

24.02.2022 13:02
Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde zincir marketlerde fiyat denetimlerine devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde zincir marketlerde fiyat denetimlerine devam ediyor.

Belediye zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Zabıta ekiplerimizce ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerde özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan etiket ve fahiş fiyat uygulamasıyla alakalı denetimlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuyor. Halkın sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek ve fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerimize ara verilmeden devam edilecektir." diye konuştu.

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Seydişehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi - Son Dakika


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