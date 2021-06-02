"Önce Halk Sağlığı" sloganıyla market denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tüketici hakları birimi gerçekleştirilen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezindeki marketlerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri marketlerde rafları dolaşarak son kullanım tarihi geçen ürünleri tek tek topladı.
Büyükşehir Zabıta ekipleri, tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde vatandaşların zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Denetimler sonucunda sucuk, süt, yoğurt, peynir gibi son kullanım tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Zabıta Ekiplerinden Market Denetimi - Son Dakika