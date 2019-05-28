Son Dakika Haberleri: Zabıtalardan Ramazan Bayramı öncesi maytap uyarısı
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Zabıtalardan Ramazan Bayramı öncesi maytap uyarısı

43 dakika önce

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki bakkal ve marketlere ziyaretler gerçekleştirerek maytap benzeri patlayıcı içerikli oyuncakların satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıtalardan Ramazan Bayramı öncesi maytap uyarısı, System.String[]

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde maytap benzeri patlayıcı içerikli oyuncakların satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Haliliye İlçesindeki denetimlerini ara vermeden gece ve gündüz mesaileri ile devam ettiriyor. Ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de hem denetlemelerini arttırdı hem de bakkal ve marketlere uyarılarda bulunuyor. Bayram dolayısıyla patlayıcı içeren torpil, pata, çıtpıt, maytap ve boncuklu silah gibi oyuncakların satışının yapılmaması konusunda esnafa uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, uyarı metninin yer aldığı bilgilendirme yazılarını tebliğ ediyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin yoğun şekilde devam ettiği ve bayram boyunca da devam edeceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:39 Kaynak: İHA
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