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Zabıta ekiplerinden, mutfaklara denetim

30 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren mutfakları denetledi.

Zabıta ekiplerinden, mutfaklara denetim, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren mutfakları denetledi.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki mutfaklarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde ayrıca işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolünün yapıldığını dile getiren yetkililer, şartlara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandığını belirtti.


Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız mutfaklarda, hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi konularda denetimlerimizi yaptık. Kurullara uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.


Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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