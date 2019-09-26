Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden okul kantinlerinde hijyen denetimi
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Zabıta ekiplerinden okul kantinlerinde hijyen denetimi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinlerde denetimler yapıyor.

Zabıta ekiplerinden okul kantinlerinde hijyen denetimi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekipleri il genelinde bulunan okullardaki kantinlerde denetimler yapıyor.


Eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda bulunan kantinlerin temizlik ve satılan ürünlerin uygunluğu öğrencilerin sağlığı açısından önem taşıyor. İlçe zabıta ekipleriyle birlikte çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemeler gerçekleştiriyor. Denetimlerde kusurlu ürünler tespit edildiğinde, toplanıyor ve yasalar çerçevesinde işletmeye cezai işlem uyguluyor.


İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini titizlikle inceliyorlar. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin hijyenik tutulması ve gıda ürünlerinin taze olması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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