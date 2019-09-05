Zabıta ekiplerinden okul öncesi kırtasiye denetimi

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Zabıta Amirliği ekipleri ilçe genelinde kırtasiye denetimleri yaptı.



Zabıta ekipleri 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde denetimlerini arttırdı. Denetimlerde ürünlerin sertifikaları kontrol edilerek, üretim yerleri ve içerisinde barındırdığı kimyasal karışımların değerleri incelendi. Vatandaşı bilinçlendirmek ve çocuk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler ayrıca denetimler sırasında çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışı yapılmaması konusunda kırtasiye ürünleri satan esnaflara uyarılarda bulundu.



Öte yandan, kasaplar, lokantalar, cafe ve kahvehaneler, yöresel ürün dükkanları, otel ve pansiyonlar, sanayi dükkanları, tekstil ürünleri satan yerler, berberler, tuhafiyelerde de denetim yapan ekipler esnafların işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını da kontrol etti. - ERZİNCAN