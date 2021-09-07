Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden okul servis araçları denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı. Emniyet trafik ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda hatırlatmada bulunuldu. - DİYARBAKIR

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