Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi

7 saat önce

Bitlis'te artan şikayetler üzerine belediye ekipleri şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin buton ve klimalarının çalışıp çalışmadığını denetledi.

Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi, System.String[]

Bitlis'te artan şikayetler üzerine belediye ekipleri şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin buton ve klimalarının çalışıp çalışmadığını denetledi.


Havaların zaman zaman eksinin altında seyrettiği kentte, Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehir içinde toplu taşımacılık yapan özel halk otobüslerine yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Trafik zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarındaki duraklarda yaptığı denetimlerde halk otobüslerinde buton ve klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etti. Sürücüleri de klimalarını sürekli çalıştırmaları yönünde uyaran zabıta ekipleri, araçlarında klima çalıştırmayan otobüs kooperatifine idari para cezası verileceğini bildirdi.


Yapılan denetimlerde şehir içerisinde toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırıldığı görüldüğü bildirildi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 15:50:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıta ekiplerinden otobüslerde klima denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]