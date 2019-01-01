Son Dakika Haberleri: Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Denetim

Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Denetim

1 saat önce

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Denetim, System.String[]
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve semt pazarlarında denetimlerine devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ölçü ve ayar memurluğu ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde eksik tartım yapan tartı aletine rastlanmazken, esnaf ölçü ve tartı aletleri damga ve muayeneleri konusunda uyarıldı. Damga ve muayenelerin 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği konusunda bilgilendirilen esnafa Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğu'na müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimlere devam edilirken, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili maddeler gereğince tezgahlarına etiket koymayan ve vatandaşı yanıltacak şekilde etiket kullanılıp kullanılmadığı yönünde de incelemeler gerçekleştirildi. Esnafa yönetmelik hükümleri konusunda mağdur olmamaları için bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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