Zabıta Ekiplerinden Pazar Yerlerinde Denetim

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.



Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince Çorlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve semt pazarlarında denetimlerine devam ediyor.



Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ölçü ve ayar memurluğu ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde eksik tartım yapan tartı aletine rastlanmazken, esnaf ölçü ve tartı aletleri damga ve muayeneleri konusunda uyarıldı. Damga ve muayenelerin 1 Ocak 2019 tarihinden başlayarak 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği konusunda bilgilendirilen esnafa Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ölçü ve Ayar Memurluğu'na müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.



Öte yandan, vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimlere devam edilirken, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili maddeler gereğince tezgahlarına etiket koymayan ve vatandaşı yanıltacak şekilde etiket kullanılıp kullanılmadığı yönünde de incelemeler gerçekleştirildi. Esnafa yönetmelik hükümleri konusunda mağdur olmamaları için bilgiler aktarıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı