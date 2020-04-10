Zabıta ekiplerinden polis ekiplerine sürpriz - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.



Zonguldak Belediyesi Zabıta ekipleri 10 Nisan Polis Haftası kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikram ederek haftalarını kutladı.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Zabıta Müdürü Erol Kırbuğa beraberinde ekipleri ile birlikte, oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polis ekiplerini sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ziyaret ederek, kendilerine tatlı ikramında bulundular.



Zabıta ekiplerinin ince davranışlarından dolayı teşekkür eden polis ekipleri zabıta ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK