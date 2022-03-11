Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi - Son Dakika

Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yüksek fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir marketlerde yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ettiklerini, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. - KÜTAHYA