Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

11.03.2022 15:51
Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, tüketicilerin hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yüksek fiyatlandırmanın önüne geçmeyi amaçlayan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin zincir marketlerde yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ettiklerini, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. - KÜTAHYA

Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi

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Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Fatih Çalışkan, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekiplerinden stok ve etiket denetimi - Son Dakika


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