Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

6 saat önce

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi, System.String[]

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Dolmuş ve özel halk otobüslerinin tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde araçların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.


Gerekli şartlara uymayan araç sürücülerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine belirli periyotlarla devam edecek. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 21:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]