Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi

6 saat önce

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerinden ulaşım denetimi, System.String[]

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Bayburt'ta zabıta ekipleri güvenli yolculuk kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda denetim uygulaması yaptı. Dolmuşların tek tek durdurularak kontrol edildiği denetimde dolmuşların temizliği, ayakta fazla yolcu alınıp alınmadığı gibi konulara dikkat edildi.


Gerekli şartlara uymayan dolmuşların sahiplerine uyarılarda bulunularak eksikliklerin düzeltilmemesi halinde cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.


Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:34 Kaynak: İHA
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