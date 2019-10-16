Zabıta ekiplerinden yasa dışı deniz ürünleri operasyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İstanbul'dan Muğla'ya yasa dışı yollarla getirilmek istenen ve bir işletmede satılması planlanan yaklaşık



200 kilo ağırlığında ve 15 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen deniz ürünlerine el koydu.



İl genelinde halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bodrum otogarında yasa dışı yollarla Muğla'ya getirilen 200 kilo ağırlığındaki deniz ürününü ele geçirildi.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbar üzerine İstanbul'dan Muğla'nın Bodrum ilçe otogarına gelen bir otobüs firmasında T.A.'ya ait olduğu tespit edilen çöp poşetine sarılı köpük kutu indirildiği tespit edildi.



Ürünlerin sahibi olduğu T.A.'nın da izni alınarak burada yapılan incelemeler sonucunda köpük içerisinde, kötü koku yayan, kutu diplerinde erimiş gıda ürünlerinden sızan organik madde kalıntılarının olduğu kalamar, soman füme, pagasisus fileto, midye, levrek balığı, karides, etiketsiz plastik kutularda işlenmiş ürün ve ıstakoz olmak üzere yaklaşık 200 kilogram ağırlığında deniz ürünü ele geçirildi.



Ele geçirilen deniz ürünleri tutanak altına alınarak gerekli yasal işlemlerinin yapılması için Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri teslim edildi. - MUĞLA