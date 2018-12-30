Son Dakika Haberleri: Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Denetimi

Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Denetimi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

Zabıta Ekiplerinden Yılbaşı Denetimi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

Yılbaşı öncesi denetimleri artıran zabıta ekipleri, kent merkezinde bulunan işletmelerde incelemelerde bulundu. Hijyen ve iş yerlerinde satışa sunulan ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladılar. Zabıta ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, denetimlerin insan sağlığı için oldukça önemli olduğunu vurguladılar. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:25 Kaynak: İHA

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