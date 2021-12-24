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Zabıta ekiplerinden zincir marketlere denetim - Son Dakika

Zabıta ekiplerinden zincir marketlere denetim

24.12.2021 14:07
Zabıta ekiplerinden zincir marketlere denetim

Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekipleri yerel ve zincir marketlerde ürünlerin etiket, son kullanma, kasa fiyatı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde yerel ve zincir marketlere yönelik sürdürdüğü denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Marketler içerisinde raflardan sepetlerine doldurduğu ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında karşılaştırma yaptı. Ürünlerin son kullanma tarihi, etiket, gramaj kontrolü yapan ekipler depolarda da stoklanmış ürün bulunup bulunmadığı yönünde de kontroller gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada rutin denetimlerin devam ettiği, döviz piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerde bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında denetimlerin devam ettiği belirtildi. Denetimlerde ekiplerin süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirildiği, gerekli konuşlara uymayan marketlere cezai işlem uygulandığı belirtildi. Zabıta ekiplerinin her zaman olduğu gibi vatandaşlar için denetimleri sürdürdüğünün belirtildiği açıklamada "vatandaşa hizmet ve ürün tedarik noktasında vatandaşımızın yanında ve onların cebini düşünerekten devletimizin de bu anlamda kararlılığı noktasında, biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz" denildi.

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Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinden zincir marketlere denetim - Son Dakika


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