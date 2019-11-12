Zabıta ekiplerine sopa ve kesici aletle engel olmaya kalktılar

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokaklarda el arabasıyla gezerek hurda ve kağıt toplayanlara müdahale etti. Vatandaşlar ve araç trafiği içinde tehlike oluşturan şahıslar müdahale sırasında Zabıta ekiplerine engel olmaya çalıştı.



Düzce Belediyesi sokak satıcı ve kağıt toplayıcılarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sabah erken saatlerde denetime çıkan ekipler, daha önce birçok kez uyarıda bulunduğu ve uyarılara rağmen kağıt ve hurda toplamaya devam eden şahıslara müdahale etti. Müdahale sırasında Zabıta ekiplerine sopa ve kesici aletlerle mukavemette bulunan şahıslar hakkında cezai işlem uygulanırken yaşanan arbede sonucu olay yerine Polis ekipleri de gitti. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada müdahale edilen şahıslara daha önce uyarıda bulunulduğu belirtilerek "Gün içinde vatandaşların yoğun olduğu Gaziantep ve İstanbul Caddesinde bulunmamaları konusunda uyarıda bulunduğumuz şahıslar, araç ve yaya trafiğini tehlikeye atmaktadır. Bir çok kez uyarıda bulunduğumuz kişiler bu uyarılara aldırış etmeden şehir merkezinde gezmeye devam etmiştir. Denetim çalışmamızda ekiplerimize takılan bazı kendini bilmez şahıslar, sopa ve kesici aletlerle memurlarımıza ve olaya müdahale için orada bulunan Polis ekiplerine direniş göstermişlerdir. Konu adli makamlarca da takip edilecektir, vatandaşlarımıza konu hakkında gösterdikleri duyarlılık için ayrıca teşekkür ederiz" denildi. - DÜZCE