Zabıta ekiplerinin KDV ve gramaj denetimi - Son Dakika
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Zabıta ekiplerinin KDV ve gramaj denetimi

05.04.2022 10:47
Zabıta ekiplerinin KDV ve gramaj denetimi

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranında yapılan indirimin ardından marketlerde denetim yaptı.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranında yapılan indirimin ardından marketlerde denetim yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, zabıta ekiplerinin, temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sonrasında Seydişehir genelinde bulunan marketlerde denetim yaptığını kaydetti.

Zabıta ekipleri denetimler sırasında özellikle zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde ve indirimin uygulandığı ürünlerin satışını yapan iş yerlerinde KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol ediyor.

Raflardan aldıkları ürünleri kasa fiyatları ile karşılaştırılarak kontrollerin yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığı hususunda kontrolünün yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle ekmek fırınlarında gramaj, hijyen koşulları, çalışanların temizliği, kıyafet temizliği konusunda gerekli incelemelerini yaptı.Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulundu. Hem insan sağlığı hem de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimlerimiz Ramazan Ayı boyunca titizlikle sürdürülecek. Ramazan ayı içerisinde fırın işletmecileri için alınan kurallar hakkında da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri kontrolleri yapılan fırınlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz." dedi.

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Seydişehir Belediyesi, Mehmet Tutal, Ramazan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıta ekiplerinin KDV ve gramaj denetimi - Son Dakika


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